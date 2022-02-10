10 Şubat 2022, Perşembe
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Ayşe teyzeye altın kazanç! İşte yastık altı planı
Altın yatırımcısına kazandırmaya devam ederken yastık altındaki altınlar için yeni düzenleme geldi. Yastık altı altınlar ekonomiye kazandırılıyor. 5 bin ton altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber'de anlattı.
AYŞE TEYZEYE ALTIN KAZANÇ
* Evdeki altın kuyumcuya ya da darphaneye götürülecek
* Grama göre sertifika verilecek
* Güncel fiyattan, komisyonsuz sertifikalandırılacak
* Sertifikanın bedeli oranında zamana bağlı kar payı da verilecek
* Sertifika istenildiğinde güncel fiyattan TL'ye çevrilebilecek
* Altın sertifikasının bedeli ile isterse yine altın alabilecek