Ayşe teyzeye altın kazanç! İşte yastık altı planı

Altın yatırımcısına kazandırmaya devam ederken yastık altındaki altınlar için yeni düzenleme geldi. Yastık altı altınlar ekonomiye kazandırılıyor. 5 bin ton altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber'de anlattı.

AYŞE TEYZEYE ALTIN KAZANÇ

* Evdeki altın kuyumcuya ya da darphaneye götürülecek

* Grama göre sertifika verilecek

* Güncel fiyattan, komisyonsuz sertifikalandırılacak

* Sertifikanın bedeli oranında zamana bağlı kar payı da verilecek

* Sertifika istenildiğinde güncel fiyattan TL'ye çevrilebilecek

* Altın sertifikasının bedeli ile isterse yine altın alabilecek