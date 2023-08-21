21 Ağustos 2023, Pazartesi
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Aynı damacana farklı fiyat! Fiyatlar arasında neden uçurum var?
Ekonomik dalgalanmaları bahane ederek, fahiş oranda yapılan zamlar damacana sularla ilgili de yeni bir tartışma başlattı. Eve su siparişi verenler, neredeyse her hafta, farklı bir fiyatla karşılaşıyor ve haklı olarak tepki gösteriyorlar. Nedeni ise firmadan firmaya değişen ve yüzde yüze varan fiyat farkları. Kafalardaki soru aynı. Nasıl oluyor da, aynı litreye sahip damacanaların fiyatları arasında bu kadar uçurum olabiliyor?