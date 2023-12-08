Aylığı bağlanmayan EYT’liye 2024 uyarısı

EYT ile birlikte 2 milyon kişiye aylık bağlanırken, 100 binin üzerinde dosya henüz onaylanmadı. Peki aylığı henüz bağlanmayanlar yıl bitmeden ne yapmalı? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç uzmanına sordu.

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