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Aylığı bağlanmayan EYT'liye 2024 uyarısı

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 17:44
EYT ile birlikte 2 milyon kişiye aylık bağlanırken, 100 binin üzerinde dosya henüz onaylanmadı. Peki aylığı henüz bağlanmayanlar yıl bitmeden ne yapmalı? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç uzmanına sordu.
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