12 Mart 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ayçiçek yağı yüklü gemi Marmara Denizi’ne açıldı
Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çıkış yapan ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli tanker gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçrek, Marmara Denizi'ne açıldı.