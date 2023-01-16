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AYÇİÇEK YAĞI fiyatlarına İNDİRİM yolda! Yüzde 10-15 İNDİRİM geliyor

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 16:20
Ayçiçeği yağı ve çekirdekte gümrük vergilerinin sıfırlanması sonrası yağ fiyatlarına indirim geliyor. Yağ fiyatlarında Şubat ayından sonra yüzde 10 ile 15 arasında düşüş öngörülüyor.
İndirim yolda! Yüzde 10-15... İNDİRİM YOLDA! YÜZDE 10-15...

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İndirim yolda! Yüzde 10-15...
İndirim yolda! Yüzde 10-15...
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