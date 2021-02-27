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Avrupa’nın en büyük pırlanta fabrikası! İşte pırlanta yüzüğün yapım aşamaları

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2021 10:59
Güncelleme:27.02.2021 10:59
Yeryüzünün en değerli madeni elmas işlenince pırlanta elde ediliyor. Pırlanta takılar ise özel günlerin vazgeçilmezi. A Haber pırlantanın yüzükte can bulmasını, yapım aşamalarını ve geçirdiği işlemleri araştırdı. İşte tüm detaylar…

İşte pırlanta yüzüğün yapım aşamaları
İşte pırlanta yüzüğün yapım aşamaları
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