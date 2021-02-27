Avrupa’nın en büyük pırlanta fabrikası! İşte pırlanta yüzüğün yapım aşamaları

Yeryüzünün en değerli madeni elmas işlenince pırlanta elde ediliyor. Pırlanta takılar ise özel günlerin vazgeçilmezi. A Haber pırlantanın yüzükte can bulmasını, yapım aşamalarını ve geçirdiği işlemleri araştırdı. İşte tüm detaylar…