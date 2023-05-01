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Avrupa'nın en büyük GES'i Konya'da açılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2023 18:59
Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan, 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali tam kapasite elektrik üretimine başladı. Tesisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın hizmete alacak. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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