05 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Avrupa'da zeytinyağı krizi yaşanıyor

Avrupa'da zeytinyağı krizi yaşanıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2023 17:51
Avrupa'da zeytinyağı üretiminde sıkıntı yaşanıyor dünyanın en önemli zeytinyağı üreticileri arasında bulunan Türkiye ise aldığı tedbirlerle yeni sezona hazırlanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu Dr. Mustafa Tan aktardı.
Avrupa’da zeytinyağı krizi yaşanıyor
Avrupa'da zeytinyağı krizi yaşanıyor
Hesaplamalar başladı!
Hesaplamalar başladı!
Gabar’da petrol üretim rekoru kırıldı
Gabar'da petrol üretim rekoru kırıldı
Yabancı ilgisi sürüyor
Yabancı ilgisi sürüyor
İstanbul’da kritik toplantı
İstanbul’da kritik toplantı
Gelir vergisi ve MTV ödemelerinde son gün
Gelir vergisi ve MTV ödemelerinde son gün
Emeklilere zam ne kadar olacak?
Emeklilere zam ne kadar olacak?
JP Morgan ile yatırımcı toplantısı
JP Morgan ile yatırımcı toplantısı
Bakan Şimşek’ten enflasyon yorumu
Bakan Şimşek’ten enflasyon yorumu
İhracatta temmuz ayı rekoru kırıldı
İhracatta temmuz ayı rekoru kırıldı
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Otomobil satışlarında yeni rekor!
Otomobil satışlarında yeni rekor!
Daha Fazla Video Göster