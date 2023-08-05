Avrupa’da zeytinyağı krizi yaşanıyor

Avrupa'da zeytinyağı üretiminde sıkıntı yaşanıyor dünyanın en önemli zeytinyağı üreticileri arasında bulunan Türkiye ise aldığı tedbirlerle yeni sezona hazırlanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu Dr. Mustafa Tan aktardı.