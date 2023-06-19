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Avrupa'da işten çıkarmalar neden arttı? Ekonomik görünüm nedeniyle en az 140 bin kişi işten çıkartıldı

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 15:31
Avrupa ülkelerinde ekonomik görünüm şirketleri işçi çıkarmaya zorluyor. Yılbaşından bu yana en az 140 bin kişi işten çıkartıldı. A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek detayları aktardı.
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