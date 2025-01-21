Avrupa Parlamentosu’nda Netanyahu’nun yargılanması çağrısı

Avrupa Parlamentosu üyeleri, Gazze’deki ateşkesin tartışıldığı Genel Kurul oturumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yargılanması çağrısı yaptı. Polonyalı parlamenter Grzegorz Braun oturumda yaptığı konuşmada, “Netanyahu ve kasapları mahkemede yargılanmalı ve umarız darağacını görürler” dedi.

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