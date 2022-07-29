29 Temmuz 2022, Cuma
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Avrupa doğalgaz ihtiyacının yalnızca çeyreğini depolayabiliyor
Tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan ithal eden Avrupa ülkeleri, yaşanan enerji krizi nedeniyle alternatif çözümler arıyor. Depolama sistemlerinde ise krizler yaşanıyor.
AVRUPA'NIN DOĞAL GAZ DEPOLAMA DURUMU
PORTEKİZ
5,9
İSPANYA
32,1
FRANSA
40
BELÇİKA
18,4
HOLLANDA
44
ALMANYA
92
İTALYA
71
HIRVATİSTAN
3
MACARİSTAN
10,6
AVUSTURYA
8,8
ÇEKYA
8,8
POLONYA
22
ROMANYA
11,7
UKRAYNA
27
YUNANİSTAN
5,8
FİNLANDİYA
2,6
İSVEÇ
1,4
LETONYA
1,1
DANİMARKA
2,8
LİTVANYA
2,4