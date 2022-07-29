29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Avrupa doğalgaz ihtiyacının yalnızca çeyreğini depolayabiliyor

Avrupa doğalgaz ihtiyacının yalnızca çeyreğini depolayabiliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2022 11:31
Tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan ithal eden Avrupa ülkeleri, yaşanan enerji krizi nedeniyle alternatif çözümler arıyor. Depolama sistemlerinde ise krizler yaşanıyor.

AVRUPA'NIN DOĞAL GAZ DEPOLAMA DURUMU

PORTEKİZ

5,9

İSPANYA

32,1

FRANSA

40

BELÇİKA

18,4

HOLLANDA

44

ALMANYA

92

İTALYA

71

HIRVATİSTAN

3

MACARİSTAN

10,6

AVUSTURYA

8,8

ÇEKYA

8,8

POLONYA

22

ROMANYA

11,7

UKRAYNA

27

YUNANİSTAN

5,8

FİNLANDİYA

2,6

İSVEÇ

1,4

LETONYA

1,1

DANİMARKA

2,8

LİTVANYA

2,4

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
15 milyar dolar yatırım! Para peşin geliyor
15 milyar dolar yatırım! Para peşin geliyor
80 bin işçi aranıyor!
80 bin işçi aranıyor!
İşte Avrupa’nın gaz depolama durumu
İşte Avrupa'nın gaz depolama durumu
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
EYT çalışmasında sona gelindi!
EYT çalışmasında sona gelindi!
Dünya ekonomisi krize girer mi?
Dünya ekonomisi krize girer mi?
Yanan evlerin yenisi yapılıyor!
Yanan evlerin yenisi yapılıyor!
Kavcıoğlu açıkladı: 2004’ten bu yana ilk!
Kavcıoğlu açıkladı: 2004'ten bu yana ilk!
Altın fiyatları yükselir mi?
Altın fiyatları yükselir mi?
Doğu Karadeniz’e turist akını
Doğu Karadeniz'e turist akını
Kiracılar yüksek aidata karşı ne yapmalı?
Kiracılar yüksek aidata karşı ne yapmalı?
Tahıl koridoru açıldı sıra gemilerde!
Tahıl koridoru açıldı sıra gemilerde!
Daha Fazla Video Göster