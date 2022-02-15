Avrasya Tüneli’nden ekonomiye 8.1 milyar liralık katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nden geçen araç sayısının 5 yılda 79 milyona ulaştığına dikkati çekerek tünelin ülke ekonomisine katkısının toplam 8,1 milyar lira olduğunu açıkladı.