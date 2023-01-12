12 Ocak 2023, Perşembe
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Atıl araziler ekonomiye kazandırılıyor! 300 milyon metrekare arazi rüzgar ve güneş enerjisi için kullanılacak
Tarıma elverişsiz 300 milyon metrekare hazine arazisi ekonomiye kazandırılıyor. Söz konusu alanlar rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için kullanılacak. 29 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan kullanma izni verilecek. İlk etapta 41 ilde, 160 milyon metrekare taşınmaz ilana çıkarıldı. 2. Etapta ise nisan ayı itibariyle 140 milyon metrekare hazine taşınmazı ilana çıkarılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ertuğrul Atabey Ok aktardı.