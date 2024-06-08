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Aşırı sıcak kavun, karpuz, biber ve domatesleri yaktı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2024 11:33
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, aşırı sıcaktan dolayı 50 dönüm kavun tarlasının kuruduğunu belirterek, “Adana'nın tamamında kavun, karpuz, biber ve domates kalmadı. Diğer ürünlerde de zarar oluştu” dedi.
Aşırı sıcak kavun, karpuz, biber ve domatesleri yaktı
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