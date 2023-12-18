18 Aralık 2023, Pazartesi
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Asgari ücrette zam pazarlığı! Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette masadaki zam oranları....
Milyonlarca kişinin maaşını etkileyecek olan asgari ücret zammında kritik viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez bir araya gelecek. Gözler ikinci toplantıdan gelecek haberlere çevrilirken, asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili araştırmalar da başladı. Asgari ücrete bu yıl bir kez zam yapılması planlanırken, bu durum beklentileri de yükseltti. Peki asgari ücret zam oranı ne olacak? Asgari ücrette masadaki rakamlar neler? A Haber canlı yayınında Faruk Erdem de asgari ücretteki zam pazarlığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu..