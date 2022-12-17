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Asgari Ücrette zam pazarlığı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2022 17:52
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 20 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanıyor. Bakan Bilgin, Salı günü yapılacak toplantıya işaret etti. Uzlaşmaya varılacağını söyledi. A haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
Asgari Ücrette zam pazarlığı
Asgari Ücrette zam pazarlığı
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