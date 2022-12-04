ASGARİ ÜCRETTE ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika asgari ücret haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere bu hafta toplanacak. Peki, sendikaların teklifi ne? Tahmini asgari ücret ne kadar olacak? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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