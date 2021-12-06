Asgari ücrette zam haftası | Asgari ücrette ikinci toplantı! Asgari ücrette kim ne istiyor?

Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca çalışan 2022 asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Salı günü Türk-İş ev sahipliğinde ikinci toplantı gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret zammı sözü verirken, 2022 maaşlarına yönelik artış beklentisi yüzde 30'u geçti. Asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

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