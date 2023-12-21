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Asgari ücrette zam aralığı netleşti! Kulislerde konuşulan rakamlar neler? Uzman isim A Haber'de açıkladı

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Giriş: 21.12.2023 22:26
Milyonların beklediği asgari ücret zammının belli olmasına sayılı zaman kaldı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, A Haber'de asgari ücret zammında konuşulan rakamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Son 30 yılın en büyük zammı yolda mı? 3. Toplantı sonrası yüzde kaçın üzerinde zam yapılacak? Maaşlarla ilgili son kulisler neler? İşte detaylar…
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