21 Aralık 2023, Perşembe
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Asgari ücrette zam aralığı netleşti! Kulislerde konuşulan rakamlar neler? Uzman isim A Haber'de açıkladı
Milyonların beklediği asgari ücret zammının belli olmasına sayılı zaman kaldı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, A Haber'de asgari ücret zammında konuşulan rakamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Son 30 yılın en büyük zammı yolda mı? 3. Toplantı sonrası yüzde kaçın üzerinde zam yapılacak? Maaşlarla ilgili son kulisler neler? İşte detaylar…