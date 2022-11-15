Asgari ücrette yol haritası netleşiyor... Komisyon ilk toplantısını 7-9 Aralık tarihleri arasında yapacak

Son dakika asgari ücret haberi... Asgari ücretin tespiti için toplantı tarihi netleşti. Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısını 7-9 Aralık tarihleri arasında yapacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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