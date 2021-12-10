Asgari ücrette son viraj! Asgari ücret kaç para olacak? AGİ formülü nasıl işleyecek?

Milyonlarca insanın açıklamasını heyecanla beklediği asgari ücrette son viraja girildi. 4. ve son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Peki üç toplantıda neler konuşuldu? Taraflar masaya ne getirdi? Asgari ücret kaç lira olacak? AGİ formülü nasıl işleyecek? 5 Puanlık indirim ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Faruk Erdem değerlendirdi.

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