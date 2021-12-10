10 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücrette son viraj! Asgari ücret kaç para olacak? AGİ formülü nasıl işleyecek?

Asgari ücrette son viraj! Asgari ücret kaç para olacak? AGİ formülü nasıl işleyecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.12.2021 10:10
Milyonlarca insanın açıklamasını heyecanla beklediği asgari ücrette son viraja girildi. 4. ve son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Peki üç toplantıda neler konuşuldu? Taraflar masaya ne getirdi? Asgari ücret kaç lira olacak? AGİ formülü nasıl işleyecek? 5 Puanlık indirim ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Faruk Erdem değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret kaç para olacak?
Asgari ücret kaç para olacak?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Kripto para borsası sahibi tutuklandı
Kripto para borsası sahibi tutuklandı
TBMM’de bütçe görüşmeleri! Bakan Nureddin Nebati’den açıklamalar
TBMM’de bütçe görüşmeleri! Bakan Nureddin Nebati’den açıklamalar
Asgari ücret rakamı 4. toplantıya kaldı
Asgari ücret rakamı 4. toplantıya kaldı
Türkiye hayvancılıkta Avrupa lideri
Türkiye hayvancılıkta Avrupa lideri
İş dünyası ile buluşma
İş dünyası ile buluşma
Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Asgari ücret ne kadar oldu?
Asgari ücret ne kadar oldu?
Asgari ücret belli oldu mu?
Asgari ücret belli oldu mu?
Asgari ücret bugün açıklanır mı?
Asgari ücret bugün açıklanır mı?
MTV’de yeni düzenleme!
MTV'de yeni düzenleme!
Daha Fazla Video Göster