ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM NE? Rakam ne olacak? İşte tüm detaylar…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 Aralık'ta 2023 yılı asgari ücreti belirlemek için ilk kez toplanmıştı. Peki, asgari ücret komisyonu 2. kez ne zaman toplanacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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