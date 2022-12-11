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ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM NE? Rakam ne olacak? İşte tüm detaylar…

A Haber
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Giriş: 11.12.2022 09:38
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 Aralık'ta 2023 yılı asgari ücreti belirlemek için ilk kez toplanmıştı. Peki, asgari ücret komisyonu 2. kez ne zaman toplanacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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