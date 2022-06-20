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Asgari ücrette masada 3 formül | Asgari ücrette zam olacak mı? Asgari ücretliye nakdi yardım verilebilir mi?

A Haber
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Giriş: 20.06.2022 12:24
Son dakika haberine göre: Asgari ücrette zam beklentisi var. Kulislerde yüzdelik beklentiler konuşulmaya başlandı. Prim ve vergi oranlarında değişiklik öngörülüyor. Oransal değişiklik asgari ücreti artırabilir. 6 aylık enflasyon farkı olasılığı da masada.  Değişiklikler için yasal düzenleme gerekiyor. Nihai kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Peki zam nasıl olacak? Ankara'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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