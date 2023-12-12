Asgari ücrette kim ne istiyor? 3 farklı senaryo ağırlık kazandı

Milyonlarca çalışanın beklediği ilk görüşmede neler konuşuldu? Asgari ücret 1 yıllık belirleneceği için artış beklentisi yüksek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Bana göre 15.735 TL’den başlayacak pazarlık." dedi.

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