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ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret kaç TL olacak? Zam takvimi belli oluyor

A Haber
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Giriş: 01.12.2022 09:21
Son dakika haberi... 2023 yılı asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve TÜRK-İŞ başkanları ile bugün saat 14'te bir araya gelecek. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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