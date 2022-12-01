ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret kaç TL olacak? Zam takvimi belli oluyor

Son dakika haberi... 2023 yılı asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve TÜRK-İŞ başkanları ile bugün saat 14'te bir araya gelecek. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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