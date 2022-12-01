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Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık’ta! İkinci toplantı 14 Aralık’ta yapılacak

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Giriş: 01.12.2022 15:54
Son dakika asgari ücret haberi... Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu. İlk toplantı 7 Aralık saat 14:00'da, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14:00'da yapılacak." ifadelerini kullandı.
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