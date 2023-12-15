Asgari ücrette geri sayım! Zam pazarlığında öne çıkan rakamlar A Haber'de

Milyonların beklediği asgari ücret zammının belli olmasına sayılı zaman kaldı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber’de asgari ücret zammına ve masada konuşulan rakamlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Zam pazarlığında hangi rakamlar öne çıkıyor, beklenti ne? İşte detaylar…