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Asgari ücrette geri sayım! Zam pazarlığında öne çıkan rakamlar A Haber'de

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Giriş: 15.12.2023 00:27
Milyonların beklediği asgari ücret zammının belli olmasına sayılı zaman kaldı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber’de asgari ücret zammına ve masada konuşulan rakamlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Zam pazarlığında hangi rakamlar öne çıkıyor, beklenti ne? İşte detaylar…
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