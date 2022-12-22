Asgari ücrette final günü! Başkan Erdoğan bugün açıklayacak! İşte son rakamlar

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak olan zam miktarı bugün Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. A Haber Editörü Hakan Bacaksız Başkan Erdoğan'ın asgari ücreti öğle saatlerinde açıklayabileceği paylaşırken, konuya ilişkin dün gece Başkan Erdoğan, Bakan Vedat Bilgin'i kabul etmişti. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...