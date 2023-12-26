Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman yapılacak? Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı hakkında açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor." dedi.