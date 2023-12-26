26 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman yapılacak? Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama

Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman yapılacak? Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2023 16:40
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı hakkında açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor." dedi.
Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman yapılacak?
Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman yapılacak?
Borsa neden düştü?
Borsa neden düştü?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman ödenecek?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman ödenecek?
Yılın son haftası karar zamanı
Yılın son haftası karar zamanı
İşte asgari ücret olasılıkları
İşte asgari ücret olasılıkları
Kalıcı konutlar ne zaman teslim edilecek?
Kalıcı konutlar ne zaman teslim edilecek?
Altın yatırımcısına ne kadar kazandırdı?
Altın yatırımcısına ne kadar kazandırdı?
Yurt dışındaki emeklilere müjde!
Yurt dışındaki emeklilere müjde!
İstanbul’da yüzyılın dönüşümü!
İstanbul'da yüzyılın dönüşümü!
Asgari ücret zammı ne olacak?
Asgari ücret zammı ne olacak?
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Afet bölgesinde tarım! Hasat başladı
Afet bölgesinde tarım! Hasat başladı
Daha Fazla Video Göster