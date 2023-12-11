Asgari ücrette 2. toplantı 18 Aralık'ta! Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret maratonu başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. İşçi, işveren ne istiyor, hükümet nasıl bir adım atacak? İlk toplantıda neler yaşandı? Notları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.

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