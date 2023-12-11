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Asgari ücrette 2. toplantı 18 Aralık'ta! Asgari ücret ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 11.12.2023 15:24
Asgari ücret maratonu başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. İşçi, işveren ne istiyor, hükümet nasıl bir adım atacak? İlk toplantıda neler yaşandı? Notları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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