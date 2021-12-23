Asgari ücrette 10 puanlık destek! Yeni rakamdaki ayrıntı...

Son dakika haberi... Tüm çalışanlardan asgari ücret kadar gelir ve damga vergisinin alınmamasını da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. TBMM çalışmalarına 4 Ocak 2022'ye kadar ara verdi. Gelir ve damga vergisi kimlerden kaldırıldı? Ne kazandırdı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de anlattı.

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