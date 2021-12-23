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Asgari ücrette 10 puanlık destek! Yeni rakamdaki ayrıntı...

A Haber
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Giriş: 23.12.2021 10:02
Son dakika haberi... Tüm çalışanlardan asgari ücret kadar gelir ve damga vergisinin alınmamasını da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. TBMM çalışmalarına 4 Ocak 2022'ye kadar ara verdi. Gelir ve damga vergisi kimlerden kaldırıldı? Ne kazandırdı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de anlattı.
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