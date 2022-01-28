Asgari ücretin üzerinde çalışanlar dikkat! Zamlı asgari ücret salı günü hesaplarda | Vergisiz asgari ücret nasıl hesaplanıyor? Faruk Erdem anlattı

Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaş Ocak ayı zamlı maaşların nasıl hesaplandığını merak ediyor. Peki AGİ kalktı mı? Yeni maaş hesabı nasıl yapılıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

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