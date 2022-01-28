28 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücretin üzerinde çalışanlar dikkat! Zamlı asgari ücret salı günü hesaplarda | Vergisiz asgari ücret nasıl hesaplanıyor? Faruk Erdem anlattı

Asgari ücretin üzerinde çalışanlar dikkat! Zamlı asgari ücret salı günü hesaplarda | Vergisiz asgari ücret nasıl hesaplanıyor? Faruk Erdem anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2022 10:16
Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaş Ocak ayı zamlı maaşların nasıl hesaplandığını merak ediyor. Peki AGİ kalktı mı? Yeni maaş hesabı nasıl yapılıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
Zamlı asgari ücret salı günü hesaplarda ZAMLI ASGARİ ÜCRET SALI GÜNÜ HESAPLARDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte doğalgaz kesintisinin yaşandığı yer!
İşte doğalgaz kesintisinin yaşandığı yer!
Zamlı asgari ücret salı günü hesaplarda
Zamlı asgari ücret salı günü hesaplarda
TÜFE iddialarına cevap
TÜFE iddialarına cevap
MÜSİAD’dan iş dünyasına çağrı! 200’e yakın firma indirime gitti
MÜSİAD'dan iş dünyasına çağrı! 200'e yakın firma indirime gitti
Türkiye hangi ülkeden ne kadar doğalgaz alıyor?
Türkiye hangi ülkeden ne kadar doğalgaz alıyor?
Kamu işçisine ek zam
Kamu işçisine ek zam
Yılın ilk enflasyon tahminini açıklandı
Yılın ilk enflasyon tahminini açıklandı
İmamoğlu’na tepki: Normal değil!
İmamoğlu'na tepki: Normal değil!
Kar zammı! Fırsatçılardan akılalmaz işler
Kar zammı! Fırsatçılardan akılalmaz işler
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Doğalgazda yalan siyaseti!
Doğalgazda yalan siyaseti!
Fiyatlara müdahale edilebilir mi?
Fiyatlara müdahale edilebilir mi?
Daha Fazla Video Göster