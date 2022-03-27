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Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret güncellenecek mi? Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete zam sinyali

A Haber
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Giriş: 27.03.2022 09:33
Aralık ayında yüzde 50 oranında rekor artırılan asgari ücrette ara zam gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "yıl ortasına gelindiğinde gerekli olan yapılacaktır" diyerek müjdeyi verdi. Peki asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılacak mı? Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
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