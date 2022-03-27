27 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret güncellenecek mi? Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete zam sinyali
Aralık ayında yüzde 50 oranında rekor artırılan asgari ücrette ara zam gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "yıl ortasına gelindiğinde gerekli olan yapılacaktır" diyerek müjdeyi verdi. Peki asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılacak mı? Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.