Asgari ücrete zam olacak mı? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü kafilesindeki Türk gazetecilere özel açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, 2. asgari ücret zammı ve Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için İstanbul'da yapılan görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Tespit için bir komisyon var, Aralık’ta toplanıyor” ifadelerini kullandı.

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