31 Mart 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Asgari ücrete zam olacak mı? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü kafilesindeki Türk gazetecilere özel açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, 2. asgari ücret zammı ve Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için İstanbul'da yapılan görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Tespit için bir komisyon var, Aralık’ta toplanıyor” ifadelerini kullandı.