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Asgari ücrete zam olacak mı? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar

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Giriş: 31.03.2022 14:14
Güncelleme:31.03.2022 14:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü kafilesindeki Türk gazetecilere özel açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, 2. asgari ücret zammı ve Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için İstanbul'da yapılan görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Tespit için bir komisyon var, Aralık’ta toplanıyor” ifadelerini kullandı.
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