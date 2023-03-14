14 Mart 2023, Salı
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Asgari ücrete yeni düzenleme! Deprem bölgesinde asgari ücret 11 bin 760 TL'ye yükseliyor
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açarken, bölgede yaraları sarmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekonomi yönetimi, deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı artırmak, çalışanların göçünü önlemek için brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi talebini gündeme aldı.