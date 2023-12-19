19 Aralık 2023, Salı
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Asgari ücrete tek zam ne kadar? Yeni asgari ücretle neler değişecek? Uzman isim A Haber'de rakam verdi
Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oluyor! Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu hafta içi üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Peki, 2024 yılında asgari ücrete gelecek zam ne olacak? Yeni asgari ücretle neler değişecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, bütün soruları A Haber'de rakam vererek açıkladı.