Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama: Efradını cami ağyarını mani bir şekilde olur inşallah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşünde açıklamalarda bulundu. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı da o ziyareti takip eden isimler arasındaydı. Detayları A Haber canlı yayınında anlattı. Başkan Erdoğan milyonların merakle beklediği asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN