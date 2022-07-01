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Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama: Efradını cami ağyarını mani bir şekilde olur inşallah

A Haber
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Giriş: 01.07.2022 12:13
Güncelleme:01.07.2022 12:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşünde açıklamalarda bulundu. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı da o ziyareti takip eden isimler arasındaydı. Detayları A Haber canlı yayınında anlattı. Başkan Erdoğan milyonların merakle beklediği asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğandan asgari ücret zammı açıklaması BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

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Başkan Erdoğan’dan asgari ücret zammı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması
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