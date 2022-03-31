31 Mart 2022, Perşembe
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Asgari ücrete ek zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Asgari ücret zammı bugün gündemimizde yok. Zaten net bir artış yaptık. Daha 3 ay oldu" dedi.