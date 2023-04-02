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Asgari ücrete ARA ZAM ne kadar olacak? EYT'de MAAŞLAR ne zaman yatacak? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 02.04.2023 12:00
EYT yasasıyla emeklilik için başvuranların sayısı 1 milyon 600 bini aştı. Peki EYT'liler ilk aylıklarını, zamlı bayram ikramiyeleri ve banka promosyonlarını ne zaman alacak? Asgari ücrete ara zam ne olur? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?
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