14 Haziran 2022, Salı
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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz’da maaşlara enflasyon farkı! Asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında rakam verdi
Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca vatandaşın gözü Temmuz ayındaydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, verdiği Temmuz mesajı milyonları heyecanlandırdı. Peki Temmuz’da asgari ücrete ara zam olacak mı? Yeni asgari ücret kaç lira olacak? Enflasyon farkı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, formülü A Haber canlı yayınında anlattı. Erdem, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili flaş tahminde bulundu. İşte o rakamlar...