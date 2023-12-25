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Asgari ücret zammı ne olacak? Yeni asgari ücrette karar haftası

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 14:32
Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bu hafta açıklanacak olan asgari ücrette. Mali Müşavir Mustafa Genç, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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