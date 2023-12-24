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ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne olacak? Karakaş: Yüzde 50, 55, 60 zam ihtimali var

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2023 13:30
Güncelleme:24.12.2023 13:30
Asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Milyonların beklediği asgari ücretin belli olmasına sayılı günler kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki hafta üçüncü toplantısını yapacak. Peki, asgari ücrette olası zam formülleri neler? Uzmanı değerlendirdi.
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