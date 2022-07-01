Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Masada hangi formüller var? İşte olası senaryolar

Tüm Türkiye bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen asgari ücreti bekliyor. İşçi ve işveren toplantılarından sonuç çıkmadı. Bugün bir toplantı daha yapılacak? Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Masada hangi formüller var? İşte olası senaryolar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN