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Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete zam olacak mı?

A Haber
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Giriş: 20.06.2022 09:24
Asgari ücrete ara zam uzun süredir çalışanların ve işverenlerin gündeminde ilk sırlarda yer alıyor. Asgari ücrete normal şartlarda Aralık ayında zam yapılıyor. Hükümet kararıyla ise bu tarih erkene çekilebiliyor. Başkan Erdoğan'dan geçtiğimiz günlerde gelen yeşil ışık sonrası AK Parti sözcüsü Numan Kurtulmuş ise asgari ücrete ara zamla ilgili çalışmaların başladığı müjdesini verdi. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
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