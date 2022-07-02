Asgari ücret yüzde 30 zam ile 5 bin 500 TL oldu! İşveren işçi başına 100 TL destek verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin yüzde otuzluk ara zam ile 5 bin 500 liraya çıkarıldığını açıkladığını aktarmıştık. Peki ekonomistler ne diyor? Gelişmeleri Bursa'da bulunan A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir’in konuğu olan ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak değerlendirdi. Yüksel Okşak, “Oran olarak iyi bir oranda zam geldi. Gönül isterdi ki uluslararası sıkıntılar olmasa ve biz de asgari ücret konusunu tartışmıyor olalım. Ancak hem pandemi hem savaş maliyetleri oldukça fazla artırdı. Bu bir ara artış. Bunu unutmayalım” dedi.

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