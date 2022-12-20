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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2022 14:21
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı.
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