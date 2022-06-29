29 Haziran 2022, Çarşamba
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Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı başladı | Asgari ücrete zam oranı ne olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplandı. Toplantı öncesinde taraflar açıklamalarda bulundu.