Asgari ücret Temmuz'da artacak mı? Milyonlara yeni maaş! Temmuz artışları için kaynak hazır

7 çeyrektir büyüyen Türkiye mali disiplinden taviz vermedi. Vergi indirimlerine rağmen gelirler arttı. Harcamalarda ihtiyatlı duruş sağlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada vatandaşı rahatlatmak adına ekonomide önemli adımlar atıldığını vurguladı. Takbim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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