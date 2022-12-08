ASGARİ ÜCRET NE OLACAK? İşte pazarlık masasındaki 2023 ASGARİ ÜCRET ZAM senaryoları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Hazine Bakanlığı ve TÜİK'ten Türkiye ekonomisine ilişkin verilerin istenmesine karar verildi. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı asgari ücret anketi de ele alındı. Ankete göre kamuoyunun ortalama beklentisi asgari ücretin 7 bin 845 lira olması. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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