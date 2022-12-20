20 Aralık 2022, Salı
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Asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı ne olacak? Gözler 3. toplantıda
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak. Toplantıda, yeni rakam şekillenecek. 7 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmelerinde işçi ve işveren tarafı dinlendi, beklenti ve talepler masaya yatırılmıştı. Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkarıldı. Temmuz ayında da yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira oldu. En az yüzde 50 en fazla yüzde 80 oranında zam tahminleri de görüşmelerin başladığı ilk günden bu yana konuşulan konular arasında. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi anlattı.